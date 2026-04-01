Buscan delegado de Interapas para SGS

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que sostendrá una reunión con su homólogo de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñoz para definir el nombramiento de un delegado del organismo operador Interapas en ese municipio, luego de que el cargo ha permanecido acéfalo desde hace más de cinco meses.

El edil capitalino reconoció la urgencia de contar con un encargado en la delegación de Soledad, por lo que adelantó que buscará directamente al alcalde de ese municipio para que proponga un perfil y se concrete el nombramiento a la brevedad.

Explicó que, aunque se trata de una decisión que puede tomar la dirección del organismo, existe una práctica de cortesía política para que sea la autoridad soledense quien sugiera al titular.

Galindo Ceballos subrayó que la operación del Interapas en Soledad continúa con normalidad, pese a la falta de un responsable formal, y desmintió versiones que apuntaban a un supuesto desmantelamiento de sus instalaciones en esa demarcación, al asegurar que siguen funcionando adecuadamente.

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En ese sentido, también rechazó las declaraciones del diputado local José Luis Fernández Gámez, quien había señalado que las instalaciones del organismo en Soledad ya no existían. El alcalde afirmó que dicha información es incorrecta y atribuyó los comentarios a una falta de actualización sobre la situación real del organismo.

Por otro lado, el presidente municipal señaló que, pese a que en semanas previas algunos diputados y autoridades de Soledad plantearon la posibilidad de presentar en marzo una propuesta para desincorporar a ese municipio del Interapas, hasta el momento no existe ninguna solicitud formal ni pronunciamiento institucional al respecto.