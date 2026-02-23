logo pulso
Buscan evitar delitos en las redes sociales

Por Samuel Moreno

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan evitar delitos en las redes sociales

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, advirtió que la difusión masiva de contenidos en redes sociales ha propiciado escenarios de desinformación propios de la llamada "era de la posverdad", por lo que el Congreso del Estado impulsa medidas para combatir delitos cometidos mediante herramientas digitales y de inteligencia artificial.

El legislador señaló que actualmente resulta cada vez más difícil distinguir entre información verdadera y falsa, debido a la velocidad con que circulan contenidos en plataformas digitales, donde —dijo— "todo se vale". 

En este contexto, consideró necesario fortalecer la formación política y mediática de la ciudadanía para comprender cómo operan los medios y las dinámicas de comunicación contemporáneas.

Indicó que la actividad política ya no se limita al territorio físico, sino que también se desarrolla en el ámbito digital, donde incluso grupos delictivos utilizan estrategias mediáticas y tecnología avanzada para generar miedo o manipulación social.

Arreola Mallol alertó que en San Luis Potosí se han registrado casos de utilización de inteligencia artificial para crear videos falsos o contenido manipulado, incluidos materiales de carácter sexual elaborados sin consentimiento, lo que ha motivado la tipificación de conductas sancionables no por el uso de la tecnología en sí, sino por su empleo para dañar a terceros.

En ese sentido, informó que el Congreso trabaja en reformas para otorgar mayores herramientas de investigación a las autoridades, particularmente a la Fiscalía y a la policía estatal, con el fin de enfrentar este tipo de delitos.

