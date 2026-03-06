logo pulso
Buscan facilitar el "chapulineo"

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan facilitar el "chapulineo"

 Las y los diputados del Congreso de San Luis Potosí podrían cambiar de grupo parlamentario durante la legislatura si avanza una reforma aprobada en comisión que eliminaría la restricción que actualmente obliga a quienes abandonan su bancada a permanecer como legisladores sin partido.

La Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias avaló por mayoría un dictamen para modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

La iniciativa fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, y plantea que una vez iniciada la legislatura, los legisladores puedan separarse del grupo parlamentario del partido que los postuló y adherirse a otra bancada o declararse sin partido.

Durante la discusión, el dictamen fue aprobado por mayoría con modificaciones respecto a la propuesta original. La diputada de Morena, Gabriela López Torres fue la única que se abstuvo, mientras que el resto de las y los integrantes de la comisión votaron a favor.

En el análisis se argumenta que la prohibición vigente podría interpretarse como una limitación a derechos políticos como la libertad de asociación y de afiliación partidista reconocidos en la Constitución. 

No obstante, la propuesta mantiene una excepción para quienes fueron electos mediante candidaturas independientes, quienes no podrían integrarse posteriormente a un grupo parlamentario.

