Buscan modificar plazo de entrega en cuentas públicas

Una iniciativa que será presentada en el Congreso del Estado, plantea modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí para ajustar el plazo de entrega de las cuentas públicas municipales, luego de que se identificaran diferencias con lo establecido en la Constitución local.

De acuerdo con el documento, mientras el artículo 53 de la Constitución estatal establece que la cuenta pública debe entregarse a más tardar el último día de febrero, la legislación vigente señala como fecha límite el 15 de marzo, lo que genera dos plazos distintos para el mismo proceso.

La propuesta, impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, señala que esta diferencia coloca a los ayuntamientos en un escenario de incertidumbre jurídica, al no existir claridad sobre el plazo que deben cumplir en la entrega de sus informes financieros.

En la exposición de motivos también se indica que la modificación constitucional que adelantó la fecha de entrega tuvo como finalidad ampliar el tiempo de revisión para las autoridades fiscalizadoras, lo que implicó dejar atrás el límite anterior del 15 de marzo.

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La iniciativa propone eliminar la fecha específica en la ley y establecer una referencia directa al plazo previsto en la Constitución estatal, con el fin de mantener congruencia normativa ante futuras modificaciones. El decreto contempla su entrada en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.