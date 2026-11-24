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La asociación Cambio de Ruta presentó este lunes una demanda de amparo indirecto para proteger las 22 magnolias de la Plaza de Armas de San Luis Potosí ante posibles daños por la instalación de adornos navideños durante la temporada 2026-2027.

La organización busca que las autoridades impidan el uso de clavos, tornillos, grapas, alambres y otros materiales que puedan lesionar los troncos de los árboles.

-La demanda, promovida por el director general de la asociación, Luis González Lozano, solicita la suspensión provisional y definitiva de estas prácticas, sin que ello implique impedir la colocación de decoraciones navideñas. El objetivo, expuso, es que las festividades se realicen mediante métodos de sujeción no invasivos que no comprometan la salud del arbolado ni el patrimonio natural de la ciudad.

Como parte de las pruebas se incorporaron registros fotográficos de enero de 2025 y del 19 y 20 de noviembre de 2026, en los que se observan abrazaderas metálicas sujetas a los troncos, lesiones en la corteza y grapas plásticas con clavos metálicos que permanecen incrustados en los árboles. La asociación también advirtió sobre afectaciones en ejemplares de la Plaza del Carmen y el Jardín de San Francisco.

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Entre las medidas solicitadas se encuentra la vigilancia municipal, la notificación de las disposiciones de protección a las empresas contratistas y una valoración técnica de las piezas que permanecen incrustadas en las magnolias. En caso de retirarlas, pidió que los trabajos sean realizados por personal capacitado para evitar que las lesiones existentes se agraven. La organización sostiene que las perforaciones y amarres pueden facilitar la entrada de patógenos, dañar los tejidos y generar un deterioro progresivo.

El recurso señala presuntas omisiones de autoridades estatales y municipales, así como del Centro INAH en San Luis Potosí, por la falta de protocolos de protección y vigilancia ambiental y del patrimonio cultural. Cambio de Ruta invocó el derecho a un medio ambiente sano y el Acuerdo de Escazú; ahora corresponderá al órgano jurisdiccional determinar si concede las medidas cautelares solicitadas y resolver el fondo de la demanda.