SLP

Buscan regular al ambulantaje

Por Rolando Morales

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Buscan regular al ambulantaje

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí e integrante de la Comisión de Comercio, Anuncios y Espectáculos, Maritza Jenith Vázquez, reconoció que el comercio informal continúa siendo uno de los principales retos para la ciudad, particularmente en el proceso de ordenamiento del espacio público y de las actividades comerciales.

La edil explicó que desde la administración municipal se han impulsado acciones para regular la actividad comercial, comenzando por la invitación a los establecimientos a contar con su licencia de funcionamiento y a respetar el reglamento de actividades comerciales, especialmente en lo relacionado con horarios, días de operación, espacios autorizados y el tipo de actividades que puede desempeñar cada comercio.

Vázquez destacó que, si bien se han realizado esfuerzos importantes desde la Dirección de Comercio, el comercio ambulante sigue representando un desafío constante para la autoridad municipal, ya que se trata de una actividad que debe atenderse con equilibrio entre el derecho al trabajo y la necesidad de mantener el orden en la ciudad.

Señaló que desde la Comisión de Comercio, Anuncios y Espectáculos se mantiene el acompañamiento a las acciones que implementa la Dirección de Comercio, con el objetivo de mejorar la atención al comercio informal y avanzar hacia soluciones que permitan una convivencia ordenada entre comerciantes y ciudadanía.

Finalmente, la regidora indicó que la Comisión permanece abierta a analizar posibles reformas o ajustes normativos que resulten necesarios para fortalecer la regulación comercial, en busca de generar mejores condiciones tanto para las actividades económicas como para la vida social en la capital potosina.

