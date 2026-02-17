Buscan riesgos en zona de explosión

La Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, tras las inspecciones realizadas por personal técnico de la dependencia, se determinó que la explosión registrada en la calle Miguel Hidalgo, la noche de este domingo, en la colonia Los Aguilares, fue provocada por acumulación de gas en un inmueble donde operaba una lavandería.

Derivado del incidente, el establecimiento presentó daños estructurales, al igual que un domicilio contiguo, por lo que se realizaron revisiones inmediatas y se monitoreo durante la mañana del lunes para descartar riesgos adicionales y salvaguardar la integridad de las familias del sector.

Asimismo, se reportó que aproximadamente 10 viviendas cercanas registraron afectaciones por ruptura de vidrios, tanto en la parte frontal como en la posterior del área, debido a la onda expansiva, motivo por el cual se mantuvo presencia de personal de emergencia para valorar la zona y brindar orientación a las y los habitantes.

Reiteró que no se registraron personas lesionadas, únicamente se atendieron personas con crisis nerviosas a consecuencia de los hechos.

Protección Civil emitió recomendaciones preventivas a la población y mantiene seguimiento en el sitio para garantizar condiciones seguras, y reiteró el llamado a reportar cualquier fuga o situación de riesgo a los números de emergencia como 911 y el 44 44 89 25 48.