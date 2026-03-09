Buscan visibilizar a las mujeres discapacitadas

La falta de registros oficiales sobre mujeres con discapacidad víctimas de violencia en San Luis Potosí motivó la creación de un modelo piloto de atención que podría derivar en una iniciativa de ley para incorporar un enfoque diferenciado en los procesos de acceso a la justicia.

Así lo informó la abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Berenice Castillo Cortés, quien advirtió que actualmente este sector no aparece en las estadísticas institucionales.

El modelo fue presentado en el Centro de Justicia para las Mujeres en colaboración con la organización global sin fines de lucro Rise Up Together y la asociación civil Experiencia Compartida.

De acuerdo con la activista, el objetivo es generar mecanismos que permitan identificar y registrar los casos de violencia que enfrentan mujeres con discapacidad dentro de los centros de justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa se implementa como piloto en cinco municipios del estado: Villa Hidalgo, Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y Villa de Zaragoza.

Castillo Cortés señaló que se trata de un modelo que actualmente no tiene antecedentes similares en el país y que busca sentar las bases para que posteriormente pueda convertirse en una propuesta legislativa.

Como parte del proyecto se realizó un diagnóstico en el que se aplicaron instrumentos de análisis a 680 mujeres con discapacidad de distintos municipios del estado, en un rango de edad de 18 a 60 años. Entre los principales hallazgos se identificó que no existe un censo estatal de mujeres con discapacidad y que las rutas de atención para víctimas de violencia no contemplan de manera específica a esta población.