MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

BYD Shark: la pick-up híbrida que puede recorrer 100 km en modo eléctrico

La pick-up híbrida enchufable de BYD con más de 430 caballos de fuerza.

Por Redacción

Marzo 10, 2026 12:04 p.m.
A
BYD Shark: la pick-up híbrida que puede recorrer 100 km en modo eléctrico

La BYD Shark se posiciona como una de las pick-ups híbridas más llamativas disponibles en México. Este modelo, que se comercializa en el país desde 2024, destaca por combinar potencia, tecnología y capacidad eléctrica, algo poco común dentro del segmento de camionetas medianas.

La pick-up mide 5,457 mm de largo, 1,971 mm de ancho y 1,925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,260 mm. Cuenta con carrocería de doble cabina y puede cargar hasta 835 kilogramos, mientras que su distancia al suelo alcanza 210 mm con carga.

Motor híbrido y autonomía

La BYD Shark se vende en dos versiones: GL y GS. Ambas utilizan una mecánica híbrida enchufable (PHEV)denominada DMO (dual motor off-road).

Este sistema combina:

  • Motor a gasolina 1.5 litros turbo de cuatro cilindros

  • Dos motores eléctricos

  • Batería de 29.6 kWh

En conjunto, el sistema entrega más de 430 caballos de fuerza.

Gracias a esta configuración, la camioneta puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que su autonomía total alcanza los 840 kilómetros con un solo tanque de combustible.

El sistema de tracción es AWD, apoyado por un sistema electrónico que simula el bloqueo de diferencial para distribuir el par entre ambos ejes.

Desempeño y recarga

En términos de desempeño, la BYD Shark acelera de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos, una cifra destacada para su categoría.

La batería puede recargarse del 20% al 80% en unos 20 minutos y utiliza conector J1772, estándar que durante años fue el principal sistema de carga en Norteamérica.

Tecnología y seguridad

En seguridad, la camioneta incluye:

  • Seis bolsas de aire

  • Control de estabilidad

  • Asistente de arranque y descenso en pendiente

  • Control crucero

La versión más equipada añade sistemas ADAS, como:

  • Control crucero adaptativo

  • Alerta de colisión frontal y trasera

  • Advertencia de salida de carril

  • Luces altas automáticas

Desde la versión base incorpora rines de 18 pulgadas, protecciones inferiores del chasis, encendido por botón, modos de manejo y un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas.

También destaca una pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio con ocho bocinas, climatizador de doble zona y una batea con conector para alimentar dispositivos eléctricos.

La versión GS agrega head-up display, asientos delanteros con calefacción y ventilación, ajuste eléctrico del soporte lumbar, purificador de aire, jaula antivuelco y monitor de punto ciego.

Precio en México

La BYD Shark, aún comercializada como modelo 2025, tiene los siguientes precios en México:

  • BYD Shark GL: 899,980 pesos

  • BYD Shark GS: 969,800 pesos

Con estas cifras, la camioneta china compite directamente con modelos como la Toyota Tacoma híbrida, que en México arranca en 1,167,500 pesos, posicionándose como una alternativa más accesible dentro del segmento de pick-ups electrificadas.

