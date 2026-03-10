BYD Shark: la pick-up híbrida que puede recorrer 100 km en modo eléctrico
La pick-up híbrida enchufable de BYD con más de 430 caballos de fuerza.
La BYD Shark se posiciona como una de las pick-ups híbridas más llamativas disponibles en México. Este modelo, que se comercializa en el país desde 2024, destaca por combinar potencia, tecnología y capacidad eléctrica, algo poco común dentro del segmento de camionetas medianas.
La pick-up mide 5,457 mm de largo, 1,971 mm de ancho y 1,925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,260 mm. Cuenta con carrocería de doble cabina y puede cargar hasta 835 kilogramos, mientras que su distancia al suelo alcanza 210 mm con carga.
Motor híbrido y autonomía
La BYD Shark se vende en dos versiones: GL y GS. Ambas utilizan una mecánica híbrida enchufable (PHEV)denominada DMO (dual motor off-road).
Este sistema combina:
Motor a gasolina 1.5 litros turbo de cuatro cilindros
Dos motores eléctricos
Batería de 29.6 kWh
En conjunto, el sistema entrega más de 430 caballos de fuerza.
Gracias a esta configuración, la camioneta puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que su autonomía total alcanza los 840 kilómetros con un solo tanque de combustible.
El sistema de tracción es AWD, apoyado por un sistema electrónico que simula el bloqueo de diferencial para distribuir el par entre ambos ejes.
Desempeño y recarga
En términos de desempeño, la BYD Shark acelera de 0 a 100 km/h en 5.7 segundos, una cifra destacada para su categoría.
La batería puede recargarse del 20% al 80% en unos 20 minutos y utiliza conector J1772, estándar que durante años fue el principal sistema de carga en Norteamérica.
Tecnología y seguridad
En seguridad, la camioneta incluye:
Seis bolsas de aire
Control de estabilidad
Asistente de arranque y descenso en pendiente
Control crucero
La versión más equipada añade sistemas ADAS, como:
Control crucero adaptativo
Alerta de colisión frontal y trasera
Advertencia de salida de carril
Luces altas automáticas
Desde la versión base incorpora rines de 18 pulgadas, protecciones inferiores del chasis, encendido por botón, modos de manejo y un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas.
También destaca una pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio con ocho bocinas, climatizador de doble zona y una batea con conector para alimentar dispositivos eléctricos.
La versión GS agrega head-up display, asientos delanteros con calefacción y ventilación, ajuste eléctrico del soporte lumbar, purificador de aire, jaula antivuelco y monitor de punto ciego.
Precio en México
La BYD Shark, aún comercializada como modelo 2025, tiene los siguientes precios en México:
BYD Shark GL: 899,980 pesos
BYD Shark GS: 969,800 pesos
Con estas cifras, la camioneta china compite directamente con modelos como la Toyota Tacoma híbrida, que en México arranca en 1,167,500 pesos, posicionándose como una alternativa más accesible dentro del segmento de pick-ups electrificadas.
BYD Shark: la pick-up híbrida que puede recorrer 100 km en modo eléctrico
