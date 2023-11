Caballo derriba a Gallardo

Mientras entrenaba para participar en el Congreso Nacional Charro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona cayó del caballo y se provocó una fisura en una mano.

En el testimonio de lo ocurrido, el propio gobernador informó que realizaba algunas rutinas que ensayaba para involucrarse en el Congreso Nacional Charro, pero utilizaba un caballo todavía inmaduro, de esos que aún pueden moverse de manera que no permiten que el jinete siga montado y fue así como en un movimiento el caballo lo tumbó y se le dobló una mano.

Aseguró que los médicos le han dicho que se coloque yeso para que no vaya a sufrir daños posteriores, pero que no lo ha hecho porque utiliza mucho las manos para realizar diversas actividades dentro de su propia función de gobierno.

Sin embargo, está tratando de que se pueda curar nada más con los medios de los que dispuso para tratar de inmovilizar la mano en tanto sana la fisura.

Explicó que los médicos le han advertido que utilice diversas medidas para inmovilizar su mano en tanto se repone de la lesión, pero comentó que no les ha hecho caso, porque confía que habrá una mejora nada más con cuidar que no haya movimientos bruscos.

“Fue responsabilidad de mi tío elegir el caballo para las maniobras que finalmente me derribaron, pero nadie se cae de un caballo si no se ha subido”, puntualizó.

Agregó: me duele mucho, “pero los médicos todos los días están diciendo que me tengo que poner yeso, pero no lo hago porque ocupó mucho la mano para muchas cosas, ustedes lo saben, pero ahí voy saliendo con un inmovilizador”.