Cabildo rinde homenaje a Jacobo Payán Latuff

Debido a sus contribuciones en los ámbitos político, social, económico y deportivo, el Cabildo de San Luis Capital, que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, aprobó por unanimidad, en su décima primera Sesión Solemne, cambiar el nombre del bulevar Río Españita por el de bulevar Jacobo Payán Latuff, como un homenaje póstumo al empresario potosino y Expresidente del Concejo Municipal de la Capital.

La sesión se llevó a cabo en el estadio Estadio Libertad Financiera, anteriormente conocido como Alfonso Lastras, donde el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó que es "muy difícil imaginar San Luis Potosí sin Don Jacobo", al subrayar su papel como promotor del desarrollo económico, impulsor del deporte y figura clave en distintos momentos de la vida pública local.

"El homenaje es porque los hombres que desinteresadamente le dejan a la ciudad, deben ser recordados. No queremos que se olviden. Queremos que la gente diga que fue el gran promotor de San Luis Potosí, como presidente concejal, con el estadio de fútbol, como promotor del desarrollo económico", expresó el alcalde ante integrantes del Cabildo y familiares del homenajeado.

Al tomar la palabra, Verónica Payán Espinosa afirmó que, a partir de ahora, el nombre de su padre forma parte de la eternidad, ya que miles de potosinas y potosinos cruzarán, caminarán y vivirán un bulevar que llevará su nombre como parte de la memoria colectiva de la ciudad. Por su parte, la Regidora Limbania Martel Espinosa señaló que se trata de un reconocimiento a una persona fundamental para la vida social, cultural y política de San Luis Potosí.

Estuvieron presentes Yolanda, Verónica y Jacobo Payán Espinosa, hijos de Don Jacobo y de Doña Yolanda Espinosa, así como los exgobernadores Marcelo de los Santos Fraga y Fernando Silva Nieto, quienes se sumaron a este acto que formaliza el nombre de esta importante arteria de la capital potosina como parte de la memoria histórica de la ciudad.