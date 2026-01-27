Cae quiosco sobre niño en Morales

Un quiosco antiguo del Parque de Morales se colapsó la tarde del domingo luego de que un niño de aproximadamente 10 años impactara accidentalmente su pelota contra la estructura. El techo de ladrillo, con forma de domo y visiblemente deteriorado, se vino abajo y cayó sobre el menor.

De acuerdo con el testimonio de personas que presenciaron el hecho, el niño sufrió un fuerte golpe en el brazo y la cabeza, presentó sangrado y dolor, aunque permaneció consciente.

Su madre lo auxilió de inmediato y, con apoyo de testigos en el lugar, lo trasladó a su vehículo para llevarlo a recibir atención médica, de acuerdo con los padres del menor actualmente se encuentra en observación.

Las imágenes y el video del sitio muestran que el quiosco presentaba un avanzado deterioro estructural, con materiales desgastados y partes debilitadas, lo que habría contribuido al colapso. Tras el incidente, la zona fue acordonada como medida preventiva.

Quienes difundieron la denuncia señalaron que este caso evidencia un riesgo latente en el parque, ya que no se trata de un hecho aislado. A lo largo del Parque de Morales existen otros quioscos en condiciones similares, varios de los cuales ya han sido acordonados debido a su mal estado, lo que refuerza la preocupación por la seguridad de las personas que acuden al lugar para recrearse o descansar.

De manera pública se hace un llamado urgente a las autoridades para retirar o rehabilitar estas estructuras antiguas, antes de que ocurra un accidente con consecuencias más graves, especialmente en un espacio frecuentado por familias, niñas, niños y visitantes.