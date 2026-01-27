Caen árboles por fuertes vientos del domingo

Las ráfagas de viento del pasado fin de semana provocaron caídas de árboles y al menos cinco reportes de incendios en Soledad de Graciano Sánchez, estos últimos, por quemas de basura y maleza que se salen de control, informó el titular del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia.

En entrevista, el funcionario comentó que ya inició la temporada de vientos fuertes y sus consecuencias, como probables caídas de árboles, anuncios espectaculares e incendios principalmente en zonas rurales y semiurbanas.

"El pasado fin de semana tuvimos cinco reportes de incendios fuertes. Uno en los límites con la localidad de Los Jassos que afortunadamente se controló; otro en el camino a Cerro de San Pedro, aunque ya quedaba fuera de los límites de Soledad, por lo que se le avisó al Estado para que a su vez se diera la comunicación con aquel municipio. Otro en la colonia Genovevo Rivas Guillén; otro detrás de la colonia La Constancia, y uno más en el Circuito Potosí norte", comentó.

Indicó que la causa principal de estos incendios es "la quema de basura o de maleza que, a causa de los vientos, se sale del control de los particulares".

En cuanto a caída de árboles, Protección Civil de Soledad recibió tres reportes. Uno de ellos fue de un árbol de gran altura, aproximadamente 12 metros.

que cayó sobre cables de alta tensión, por lo que fue necesario coordinarse con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Departamento de Parques y Jardines de Soledad. En este caso, los trabajos comenzaron a las 7:00 de la mañana del sábado y concluyeron a las 12:00 del día.