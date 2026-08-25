Caen diez civiles en encuentros contra la GCE
Señala el Inegi que no murieron agentes estatales en dichos combates
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Del total de enfrentamientos y agresiones documentados el año pasado en contra del personal de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí, 10 civiles armados resultaron fallecidos.
En el 2025, la corporación estatal fue atacada en 41 ocasiones, en las cuales su participación fue aislada en el conflicto armado, precisó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2026.
Dado que suele realizar los operativos con autoridades federales, participó tres veces con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos con la Guardia Nacional (GN), subrayó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque la GCE no tuvo oficiales muertos en el cumplimiento del deber, nueve presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En tanto, los presuntos criminales llevaron las de perder, pues además de que 44 fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) o de la FGR, dos fueron heridos y 10 fallecieron en las refriegas.
Unas de las 41 agresiones, se registró el 9 de junio del 2025 en la comunidad de San José del Tapanco, Rioverde, lugar en donde los elementos observaron a un sujeto de aproximadamente 40 años de edad portaba un arma de fuego arriba de la azotea de una casa de dos pisos en condición de abandono.
Al intentar dialogar con él, los guardias tuvieron que repeler los disparos que comenzó a detonar en su contra, recibiendo impactos de bala que le provocaron la muerte en cuestión de segundos.
no te pierdas estas noticias
Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN
Pulso Online
Pidió que se presenten pruebas y consideró que blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas
Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente
Pulso Online
El ejemplar fue entregado a la PROFEPA para su atención y resguardo, evitando su comercialización
Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones
Rubén Pacheco
Este martes, se espera la mayor afluencia de público en el Teatro del Pueblo de la Fenapo