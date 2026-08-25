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Caen diez civiles en encuentros contra la GCE

Señala el Inegi que no murieron agentes estatales en dichos combates

Por Rubén Pacheco

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Caen diez civiles en encuentros contra la GCE
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      Del total de enfrentamientos y agresiones documentados el año pasado en contra del personal de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí, 10 civiles armados resultaron fallecidos.

      En el 2025, la corporación estatal fue atacada en 41 ocasiones, en las cuales su participación fue aislada en el conflicto armado, precisó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2026.

      Dado que suele realizar los operativos con autoridades federales, participó tres veces con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos con la Guardia Nacional (GN), subrayó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Aunque la GCE no tuvo oficiales muertos en el cumplimiento del deber, nueve presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo. 

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      En tanto, los presuntos criminales llevaron las de perder, pues además de que 44 fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) o de la FGR, dos fueron heridos y 10 fallecieron en las refriegas. 

      Unas de las 41 agresiones, se registró el 9 de junio del 2025 en la comunidad de San José del Tapanco, Rioverde, lugar en donde los elementos observaron a un sujeto de aproximadamente 40 años de edad portaba un arma de fuego arriba de la azotea de una casa de dos pisos en condición de abandono.

      Al intentar dialogar con él, los guardias tuvieron que repeler los disparos que comenzó a detonar en su contra, recibiendo impactos de bala que le provocaron la muerte en cuestión de segundos.

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