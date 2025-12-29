Calzones amarillos, el ritual más popular

También en Villa de Pozos se venden calzones de Año Nuevo para la suerte y hasta "más baratos que en la capital". Este 2025, de acuerdo con vendedores, los más buscados han sido los amarillos para el dinero, por encima de los rojos, para el amor.

En tiendas de ropa y mercaditos informales que operan en la cabecera municipal poceña, los comerciantes mencionan que, si bien el amor sigue siendo una razón importante para "estrenar" prendas íntimas en la última noche del año, las nuevas generaciones tienen una visión más práctica: Quieren dinero para estudiar, viajar, comprar un auto propio o rentar un departamento que les permita salir de la casa paterna.

Los calzones rojos se venden, principalmente, entre mujeres de 40 años en adelante que, ya separadas y con un patrimonio formado, buscan una segunda oportunidad en el amor. Los hombres de esa edad tampoco están exentos del deseo de comprar una prenda de dicho color y con el mismo propósito.