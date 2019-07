Cámara de Diputados discutirá propuesta de hacer antidoping a choferes de transporte de personas

La comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa para renovar los reglamentos de las unidades dedicadas al transporte de personal a nivel nacional, subrayó el legislador federal, Francisco Javier Adame, secretario de dicha comisión.

Manifestó que la intención de la nueva reglamentación es fomentar la correcta circulación de estas unidades y disminuir la probabilidad de accidentes, así como fomentar la creación de nuevos operadores que se mantengan lejos del consumo de substancias prohibidas para realizar su labor.

"Queremos crear nuevos operadores en el país, porque tenemos que reconocer que a nivel país muchos operadores se tiraron a otro tema, cuál es ese tema, pues consumir cosas que no deben de hacer y ese tipo de cosas provocan cosas como estas, un operador responsable no tiene accidentes por que va en sus cinco sentidos y sabe hasta dónde debe de parar y hasta donde continuar, pero los operadores que 'se meten cosas' que no deben de hacer propicia accidentes", señaló.

Explicó que a nivel nacional se requieren más de 50 mil operadores nuevos que permitan arrancar la flota vehicular con menores riesgos para la población.

En la propuesta que esta por presentarse ante la comisión de comunicaciones y transportes destaca la posibilidad de realizar pruebas antidoping a los operadores además se pretende imponer una norma a través de la cual se establezca el número de horas que trabaja un operador para evitar que estos rebasen el límite permitido.