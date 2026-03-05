logo pulso
Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

Por Martín Rodríguez

Marzo 05, 2026 04:02 p.m.
A
Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

En la toma de protesta de la nueva directiva de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) y del nuevo presidente del organismo empresarial, Luis Fernando Lárraga Escobedo, demandó simplificación administrativa, agilidad en los trámites, coordinación interinstitucional y modernización de leyes en la materia.

Luego de la toma de propuesta que corrió a cargo del presidente Nacional de la organización, Carlos Eduardo Ramírez Capó, Lárraga Escobedo pidió agilizar procesos del sector, pues la normatividad debe ser viable y de acuerdo con la capacidad adquisitiva de las familias, la seguridad jurídica, la certeza territorial, la certidumbre jurídica, los trámites y la disponibilidad de agua y energía, que son elementos indispensables para evitar sobre costos.

Déficit de vivienda rebasa 25 mil casas en SLP

El estado debería edificar al menos 10 mil casas al año para evitar mayor rezago.

Presentó un plan de trabajo dirigido en cuatro ejes, el primero de ellos, de regulación responsable para simplificar sin desproteger el interés público; el segundo es la agilidad administrativa para procesos eficientes con plazos claros de y coordinación interinstitucional; el tercer punto es la coordinación interinstitucional para que la cámara sea un puente permanente entre autoridades y sector empresarial y la cuarta es la adecuación normativa, es decir actualizar leyes y reglamentos para alinearlos con la política nacional y con la realidad económica de las y los trabajadores.

Lárraga añadió que no es una declaración retórica, sino una ruta de trabajo para dar acceso efectivo a la vivienda.

Hizo un llamado firme a las autoridades, sector empresarial, instituciones y academia para trabajar juntos y fortalecer la inversión local en materia de vivienda.

También pidió a subir una responsabilidad compartida y una visión de largo plazo para dar mayor acceso a la vivienda a las familias potosinas.

SLP

Martín Rodríguez

El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

