Quitan de la lista para juez, a aspirante con señalamientos

El aspirante a un cargo judicial estatal, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, no formará parte de la lista final de candidaturas emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado.

Así lo informó Rosalinda Ávalos, policía de investigación que acusó a Sabas Santiago Ipiña Ramírez de estar vinculado con la delincuencia y buscar un cargo judicial para manipular los procesos en contra de los imputados por los homicidios de sus hijos, Carlos y Daniela, asesinados en 2020.

Rosalinda interrumpió la sesión de insaculación de candidaturas que ejecutaba el Comité de Evaluación el pasado miércoles 12 de febrero, protestando que se hubiera dado el pase directo a Sabas Santiago como candidato, no sólo por sus acusaciones, sino también porque no cumple con los requisitos constitucionales para participar, al no contar con experiencia de cinco años mínimo como abogado litigante.

La inconforme presentó una impugnación ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en contra de la candidatura, sin embargo, este martes 18 de febrero fue atendida por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde se le informó que el aspirante quedará fuera de la boleta.

“Él puede impugnar porque tiene derechos, pero no es elegible, independientemente de que yo pueda acreditar o no acreditar lo de la denuncia, porque está en proceso, lo que sí se puede acreditar es que él no tiene el requisito constitucional de ser litigante de más de cinco años”, declaró.

Ipiña Ramírez buscaba una candidatura para ser juez de oralidad penal. Fue descartado en primer lugar por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, sin embargo, logró pasar los filtros en el Comité de Evaluación del Legislativo, hasta que Rosalinda Ávalos hizo de su conocimiento los antecedentes del aspirante.

“Pueden investigar y todo lo que estoy diciendo es verdad, y lo acredito con pruebas. Yo no estoy hablando fuera de razón, únicamente estoy en mi lucha constante desde hace cuatro años por la justicia de mis hijos”, declaró.