logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Capacitan a agentes de la Guardia Nacional

Por Martín Rodríguez

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a agentes de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional abrió su Academia Superior de Seguridad, para mostrar los planes curriculares de capacitación a sus elementos asignados a caminos y carreteras. Los elementos en activo que provienen de todo el país, participan en un curso de 6 meses, que les adiestrará para fortalecer la presencia y las estrategias de atención a incidentes o condiciones viales.

La Academia inició en la década de 1990, luego de que el gobierno de Leopoldino Ortiz Santos entregó en comodato una sección del parque Tangamanga 2 al Gobierno Federal y colocar la primera piedra en 1988, espacio académico para adiestrar las nuevas generaciones de la Policía Federal de Caminos (PFC), por entonces dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fue el escenario del lanzamiento de la Policía Federal Preventiva, corporación a la que perteneció para después, en 2018, pasar a ser parte de la Guardia Nacional.

Este jueves, como ocurrirá desde enero hasta junio, elementos en activo provenientes de todos los destacamentos del país, se encontraban en capacitación. Los hay desde 18 años de edad.

Grupos grandes, reciben capacitación en el auditorio para entender la seguridad vial y los hechos de tránsito. El instructor César Iván Vázquez Armijos, les provee de los conocimientos para entender los hechos de tránsito que, explica, en 90 por ciento se derivan de acciones imprudenciales o que tienen que ver con causas señaladas directamente hacia los vehículos o los conductores. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios