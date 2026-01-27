Capacitan a agentes de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional abrió su Academia Superior de Seguridad, para mostrar los planes curriculares de capacitación a sus elementos asignados a caminos y carreteras. Los elementos en activo que provienen de todo el país, participan en un curso de 6 meses, que les adiestrará para fortalecer la presencia y las estrategias de atención a incidentes o condiciones viales.

La Academia inició en la década de 1990, luego de que el gobierno de Leopoldino Ortiz Santos entregó en comodato una sección del parque Tangamanga 2 al Gobierno Federal y colocar la primera piedra en 1988, espacio académico para adiestrar las nuevas generaciones de la Policía Federal de Caminos (PFC), por entonces dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fue el escenario del lanzamiento de la Policía Federal Preventiva, corporación a la que perteneció para después, en 2018, pasar a ser parte de la Guardia Nacional.

Este jueves, como ocurrirá desde enero hasta junio, elementos en activo provenientes de todos los destacamentos del país, se encontraban en capacitación. Los hay desde 18 años de edad.

Grupos grandes, reciben capacitación en el auditorio para entender la seguridad vial y los hechos de tránsito. El instructor César Iván Vázquez Armijos, les provee de los conocimientos para entender los hechos de tránsito que, explica, en 90 por ciento se derivan de acciones imprudenciales o que tienen que ver con causas señaladas directamente hacia los vehículos o los conductores.

