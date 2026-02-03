logo pulso
Capacitan a docentes en diversidad e inclusión

Participaron 60 maestros de educación básica.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 07:17 a.m.
A
Capacitan a docentes en diversidad e inclusión

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) capacitó a 60 docentes de educación básica de la zona escolar 106 de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) en temas relacionados con igualdad, diversidad y no discriminación.

La sesión, titulada "La diversidad nos incluye a todas, todos y todes", abordó contenidos como la diferencia entre sexo y génerouso de pronombresidentidad y expresión de géneroorientación sexual y conceptos vinculados a la diversidad sexual, incluido el acrónimo LGBTTTIQ+.

De acuerdo con Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de Semujeres, el objetivo de la capacitación es dotar al personal docente de herramientas para generar entornos educativos inclusivos y respetuosos dentro de las escuelas públicas del estado.

Las autoridades informaron que estas capacitaciones continuarán durante 2026, tanto en modalidad presencial como virtual, y se extenderán a las cuatro regiones de San Luis Potosí.

