Capacitan a docentes en diversidad e inclusión

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) capacitó a 60 docentes de educación básica de la zona escolar 106 de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) en temas relacionados con igualdad, diversidad y no discriminación.

La sesión, titulada "La diversidad nos incluye a todas, todos y todes", abordó contenidos como la diferencia entre sexo y género, uso de pronombres, identidad y expresión de género, orientación sexual y conceptos vinculados a la diversidad sexual, incluido el acrónimo LGBTTTIQ+.

De acuerdo con Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de Semujeres, el objetivo de la capacitación es dotar al personal docente de herramientas para generar entornos educativos inclusivos y respetuosos dentro de las escuelas públicas del estado.

Las autoridades informaron que estas capacitaciones continuarán durante 2026, tanto en modalidad presencial como virtual, y se extenderán a las cuatro regiones de San Luis Potosí.

