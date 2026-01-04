Captura EUA a Nicolás Maduro

En una fulminante acción militar en Caracas, Venezuela, que dejó al menos 40 muertos entre militares y civiles, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York, en donde enfrentarán cargos relacionados con el narcoterrorismo.

El presidente Donald Trump informó del operativo que inició la madrugada del sábado con el bombardeo de edificaciones clave para la defensa de la capital bolivariana. También participaron helicópteros.

La agresión generó daños no sólo en instalaciones policiacas y militares, sino que también causó un número indeterminado de viviendas civiles.

Tras la captura, la pareja fue trasladada al navío militar estadounidense Iwo Jima, que esperaba en el Caribe venezolano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ahí, Maduro y su cónyuge fueron trasladados a un avión militar que despegó de un lugar no especificado hacia la base aérea de la Guardia Nacional ubicada al norte del estado de Nueva York. De ahí, por la vía de un helicóptero, arribaron a una prisión federal ubicada en Brooklyn.

El dirigente venezolano enfrentará ahí cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente Donald Trump presumió en sus redes sociales fotografías del mandatario detenido y señaló que Estados Unidos se hará cargo del país en lo que se completa la transición a otro régimen. También indicó que empresas petroleras de su país se harán cargo de la infraestructura energética venezolana.

La acción generó el júbilo del exilio venezolano, pero también preocupación y críticas de gobiernos de todo el mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención estadounidense y señaló que América Latina debe permanecer unida ante esta situación.