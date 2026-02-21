Capturan a 20 criminales por extorsión en Valles

Derivado de los operativos en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), en el municipio de Ciudad Valles se han detenido a más 20 presuntos criminales dedicados a la extorsión, mediante la modalidad de "cobro de derecho de piso" a establecimientos de diferentes giros comerciales.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien expuso que los delincuentes extorsionaban a ganaderos, choferes, comerciantes, constructores y productores de carne.

El mando policial explicó que se trataba de una célula delictiva vinculada a delinquir, en contra de estos cinco sectores productivos del municipio huasteco.

Juárez Hernández destacó que, si bien ya se aprehendió a varios líderes de la organización delincuencial, todavía se está en proceso de capturar a otros integrantes, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión por cumplimentar.

Aseguró que, aunque corresponden a agrupaciones delictivas procedentes de otras entidades federativas, cooptan a residentes locales para ejecutar y ampliar sus actividades y redes ilícitas.

"Tanto en ese tipo tipo de situaciones como en células criminales, llegan los líderes que vienen de otros estados contratan o captan gente local y al final, son más los locales que detenemos, porque los demás salen huyendo", remató.