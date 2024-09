Siguen carreteras de SLP entre las 10 con más robos: SESNSP

La seguridad en las carreteras se ha vuelto de las principales preocupaciones para los automovilistas. No hay nada peor que sufrir un asalto mientras conducimos y que se arruine nuestra experiencia de viaje por completo.

Según el reciente reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se reportaron 13 mil 848 robos a transportistas y conductores particulares en caminos estatales y federales.

¿Cuáles son las carreteras con mayor índice de asaltos?

De acuerdo con datos del SESNSP, en 10 estados del país concentraron más del 90% de robos a transportistas durante 2023.

Los estados con mayor índice delictivo son:

-Estado de México.

-Puebla.

-Michoacán.

-San Luis Potosí.

-Morelos.

-Jalisco.

-Tlaxcala.

-Nuevo León.

-Veracruz.

-Oaxaca.

Por otra parte, un informe de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas detalla que 3 carreteras son las más acechadas por los delincuentes:

-México-Puebla.

-México-Querétaro.

-Veracruz México.

Recomendaciones

Ante la inseguridad, lo mejor que podemos hacer es tomar precauciones para transitar con tranquilidad. Expertos de Seguros BBVA han compartido una serie de consejos y recomendaciones para los conductores. En caso de que decidas salir o tengas que tomar alguno de estos caminos, puedes tomarlos en cuenta.

-Revisa el estado de tu vehículo antes de salir, así evitarás paradas innecesarias en la carretera en caso de avería.

-Evita manejar de noche.

-Ten a la mano los números de emergencia y las autoridades correspondientes en caso de cualquier situación.

-Si necesitas hacer alguna escala, que sea en un lugar transitado, iluminado y de ser posible, con seguridad. Por ejemplo, los paraderos de la Guardia Nacional.

-Evita llevar objetos de valor y efectivo en el vehículo. O en su defecto, no los mantengas a la vista.

-Ignora cualquier llamado o señal de personas desconocidas que te obliguen a detener tu vehículo.

En caso de ser víctima de robo durante tu viaje, lo mejor es no poner resistencia, mantener la calma, no enfrentar y cooperar con los delincuentes. Evita a toda costa grabar cualquier situación, esto puede molestar a los asaltantes y aumentará las posibilidades de que te hagan daño. Al final del día, tu seguridad y la de tus acompañantes es lo más importante y lo material se recuperará. Maneja con precaución.