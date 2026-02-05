Casi 7 accidentes viales al día hubo en 2025, en SLP

El colectivo Pedaleando SLP informó que con base en datos documentados por el propio Gobierno Municipal de San Luis Potosí, durante 2025 se registraron oficialmente 2 mil 404 siniestros viales, con 303 personas lesionadas y 19 fallecidas.

De acuerdo con estas cifras, el número de hechos representa un promedio de 6.6 siniestros diarios, es decir, casi siete incidentes cada día en las calles de la capital potosina, con consecuencias que incluyen lesiones y muertes.

Los datos municipales también reflejan que durante 2025 ningún mes registró menos de 150 siniestros viales, lo que muestra una recurrencia constante a lo largo del año.

Entre los meses con mayores cifras se encuentran, noviembre, con 269 siniestros, septiembre con 236 y octubre con 217.

Aunque estos números corresponden a lo reportado formalmente por el municipio, Pedaleando SLP advirtió que existe la posibilidad de que el problema sea mayor, ya que no todos los siniestros se registran de inmediato y algunas víctimas pueden fallecer posteriormente en hospitales, sin ser contabilizadas dentro de las cifras iniciales.

Añadieron que el comportamiento constante de estos indicadores durante 2025 muestra que no hubo una disminución visible ni en la frecuencia ni en la gravedad de los siniestros, pese a que los registros oficiales permiten identificar vialidades de riesgo, horarios críticos y patrones de ocurrencia.