"Caso Sinaloa no debe impactar el T-MEC"

Se espera que el caso de Sinaloa no tenga mayor impacto en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá T-MEC y sea separado el asunto puramente empresarial y de desarrollo económico de otros temas de política exterior, pero en sí el tema no debe afectar la renegociaciones del tratado, advirtió la senadora Ruth González Silva.

Dijo que se espera que sean privilegiados los asuntos regionales en el proceso de renegociación, de manera que al final, las tres naciones sean beneficiarias de la región con el refuerzo del Tratado de Libre Comercio.

Aunque recordó que los problemas económicos que se están generando en ese contexto derivan de los aranceles impuestos a los productos mexicanos, hay maneras de negociar con el Poder Ejecutivo federal una reducción de impuestos para compensar lo que no está cubriendo el incremento salarial.

Añadió que tratan todos los asuntos bilaterales o trilaterales a través del Senado que es la instancia para negociar con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de un diálogo con la presidente Claudia Sheinbaum. Dijo que la presidenta de la República está abierta al diálogo con el Senado, por lo que se puede tener la certeza de que no habrá más incrementos en alimentos, autopartes y los materiales de construcción tales como

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el asfalto.

Aunque aseguró que el incremento al salario mínimo ha ayudado, no hay una solución completa si no pensamos la posibilidad de que los impuestos bajen.