Cd. Valles, sin refugio para mujeres que viven violencia

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De los tres municipios de San Luis Potosí que mantienen la Alerta de Violencia de Género, Ciudad Valles es el único que no cuenta con refugio o estancia transitoria para mujeres víctimas de violencia, informó Roxana Hernández Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU).

Contextualizó que San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles deben atender diversas medidas de seguimiento de la declaratoria, cuyas acciones son valoradas a través de formatos de medición y diagnósticos.

"Este tema es importante que sepamos que se está trabajando, o sea, en sí no te podemos decir de tal municipio ya se levantó (cierta medida). Estamos todavía recibiendo sugerencias de integración de proyecto de la Federación", expuso.

Afirmó que personal de la dependencia estatal mantiene presencia en dichas municipalidades, a fin de colaborar con políticas de territorialidad y cercanía con la población femenina que requiera de los servicios de asesoría y seguimiento.

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"Llevamos avanzados (varios proyectos), incluso por ahí el señor gobernador ya dio una noticia de que se compraron vehículos para el Centro de Justicia con el tema de Alerta, entonces ya estamos avanzando", concluyó.