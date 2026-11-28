¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con un homenaje a todos aquellos que han hecho historia desde 1951 y hasta nuestros días, asi como al comandante Adolfo Benavente Duque y el recordatorio de los fundadores, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, celebró su 75 aniversario, que de manera oficial se cumple en diciembre.

En el homenaje, el patronato y empresarios reconocieron la trayectoria, vida y obra de centenares de bomberos que han participado a lo largo de la historia en la resolución de problemas, han evitado que un siniestro atraiga peores consecuencias.

Aunque los bomberos remontan su historia al Siglo XIX, fue hasta que el entonces presidente de México Miguel Alemán Valdés donó un camión Studebaker, cuando el cuerpo de auxilio contaba con un espacio para iniciar operaciones en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, que luego se convertirían en la Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por entonces contaba con 15 voluntarios. Los comandantes operativos fueron Víctor Benavente Zarzosa y Antonio Benavente. Fue precisamente la Cámara de Comercio, responsable de plantear la iniciativa que finalmente cristalizó.

El cuerpo de bomberos ha crecido y se ha especializado al grado de contar ahora con ocho estaciones, que operan por turnos y en forma aleatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, desde 1979, su actividad ha crecido y se ha especializado para formar a los trabajadores a través del Colegio de Bomberos, hoy responsable de la capacitación tanto de los bomberos de San Luis Potosí como de otras plazas del país y del extranjero.

En particular, el Comité Pro Cuerpo de Bomberos, reconoció a Adolfo Benavente Duque, quien ha comandado el Cuerpo de Bomberos por décadas, los especializa y pone de relieve la capacidad y calidad de su servicio con estándares de relevancia nacional.