Celebrá la UPSLP 25 aniversario con foro especial

Estudiantes de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, consiguieron atraer a destacados ponentes, que en un solo día prometen "estremecer conciencias" de los jóvenes con sus diversas propuestas, desde personas de influencia en redes, hasta músicos y artistas de diversos niveles, en el Foro de Mercadotecnia Internacional.

Todas las ponencias de los participantes destacados se desarrollarán en el gimnasio auditorio de la Universidad Politécnica, y según los propios dirigentes estudiantiles, serán la joya de la corona de la celebración del 25 aniversario de la institución.

La primer ponencia para el 13 de mayo es corresponde a Carlos Castro, que es gerente de marketing de Señor Frogs, actividad que se desarrollará por 45 minutos de 9:00 a 9:45 horas, lo que permitirá exponer la actividad de estrategia mercadológica para la marca que por lo general desarrolla sus negocios en zonas marítimas.

La segunda ponencia, programada de 10:15 a 11 horas, para un periodo de 45 minutos, corresponde al creador de contenidos "Un Tal Fredo".

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La siguiente ponencia está programada para iniciar a las 11:30 horas y concluir a las 12:15 horas, Es decir para desahogarse también en 45 minutos. La conferencia estará a cargo de Raúl Gutiérrez, contempló el manager de la NFL en México.

El evento incluye una pausa vespertina para regresar a las 16:10 horas con tiempo del término a las 16:55, con la conferencia de Diana Batres, la Potosina que es récord de Guinness por el cabello más resistente.

Le sigue en orden la ponencia de Roberto Gallegos, quién desarrollará un contenido de superación personal, basado en su experiencia, al haber sufrido bullying y generar otras condiciones de supervivencia, resiliencia y ejemplo, programada para desarrollarse de 17:30 a 18:15 horas.

De 18:50 a 19:35 horas, la componencia corresponde a Rafa Polinesio, como parte de "Los Polinesios". Es uno de los más influyentes en el estudio de la mercadotecnia.

El evento incluye patrocinadores diversos que consiguieron sufragar los costos de algunas actividades estudiantiles.

Habrá un ponente sorpresa que ha trabajado con Bad Bunny en el Super Bowl.

Se agrega a las actividades estudiantiles Carlos Castro, director de marketing del Grupo Anderson, responsable de platicar a los estudiantes acerca de las estrategias que siguen para el negocio exitoso.