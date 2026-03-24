Celebran Día Nacional de la Orquídea en Las Pozas de Xilitla

El Jardín Escultórico Edward James, conocido como Las Pozas, se sumó a la conmemoración del primer Día Nacional de la Orquídea en México este 21 de marzo, destacando su papel en la conservación de estas especies en la Huasteca Potosina.

México cuenta con más de mil 300 especies de orquídeas, de las cuales cerca del 40 por ciento son endémicas, lo que lo coloca entre los países con mayor diversidad en el mundo. Sin embargo, estas flores enfrentan amenazas como la deforestación y el comercio ilegal.

En este contexto, el jardín ubicado en Xilitla alberga actualmente 22 especies de orquídeas, incluidas algunas bajo protección oficial, y mantiene acciones de conservación, educación ambiental y turismo sustentable.

El espacio, concebido por el artista británico Edward James, fue originalmente pensado como un jardín de orquídeas y hoy combina arte surrealista con vegetación tropical en un entorno único.

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Como parte de la conmemoración, este fin de semana se presenta la exposición "Orquídeas para un poeta", que reúne obras inspiradas en la riqueza natural del lugar.

Las actividades forman parte de los esfuerzos impulsados por la Fundación Pedro y Elena Hernández, que promueve el rescate y la protección de estas especies, así como la participación de jóvenes en proyectos ambientales en la región.