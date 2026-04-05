Celebran en la Centenario tradicional quema de Judas

En medio de un ambiente festivo, habitantes de la colonia Julián Carrillo celebraron el Sábado de Gloria con la tradicional quema de Judas, que este año cumplió 58 años y cuya actividad es organizada por los "Corsarios". Las actividades dieron inicio cerca del mediodía, donde niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres se reunieron para participar en concursos, carreras, palo encebado y diversas dinámicas pensadas para todas las edades.

En esta ocasión, destacaron los Judas monumentales elaborados en cartonería, inspirados en personajes de la popular serie El Chavo del 8, lo que atrajo la atención de vecinos y visitantes, quienes no dudaron en tomarse fotografías y admirar el trabajo artesanal.

Sin embargo, debido a las dimensiones de estos Judas y al riesgo que representaba la pirotecnia utilizada para su quema, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y determinaron no permitir la quema de las figuras más grandes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes.

A pesar de ello, la celebración continuó con entusiasmo entre aplausos, porras y la algarabía de los asistentes. Los participantes en las distintas actividades recibieron premios, lo que incentivó la convivencia de la gente, que se prolongó durante varias horas hasta la tarde-noche.

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