Regular la IA no debe dar lugar a censura

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Una democracia de ninguna manera puede permitir que con el pretexto de regular la Inteligencia Artificial, las autoridades terminen construyendo una herramienta que penalice a los periodistas y censure la crítica al poder, advirtió Arely Paz, colaboradora de W Radio y de Carlos Loret de Mola.

Periodistas de CDMX muestran solidaridad con San Luis Potosí

En entrevista telefónica, Arely Paz explicó que los periodistas de la Ciudad de México se solidarizan con el periodismo de San Luis Potosí, por la dinámica de persecución que ha iniciado el poder en contra de quienes trabajan en generación de contenidos y critican las acciones de quienes deben rendir cuentas.

Aclaró que nadie puede estar a favor de la difamación o del mal uso de la tecnología, pero advirtió que finalmente estamos en un estado democrático y por lo tanto, no se debe permitir que bajo cualquier pretexto, el sector público dedique trabajo a construir el andamiaje que facilite la censura a la crítica.

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Riesgos de la regulación de IA para la libertad de expresión

Los servidores públicos administran recursos de todos los ciudadanos y por esa razón están sujetos a un mayor escrutinio, no a una mayor protección frente a la crítica, puntualizó.

Advirtió que si una ley provoca que periodistas, comunicadores o creadores de contenido piensen dos veces antes de investigar, cuestionar o publicar por miedo a enfrentar un proceso penal, entonces la alerta ya no está en la inteligencia artificial, sino en la libertad de expresión.

Por ello regular la tecnología es una obligación, pero utilizar esa regulación para ampliar el blindaje de quienes ejercen el poder sería un grave y peligroso retroceso. "La democracia se fortalece con más debate, más transparencia y más periodismo".

Cuando el poder castiga la crítica, el riesgo no es para los periodistas; "el riesgo es para todos los ciudadanos".