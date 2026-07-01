logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regular la IA no debe dar lugar a censura

Reprueba Arely Paz que se limite la labor periodística

Por Martín Rodríguez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Regular la IA no debe dar lugar a censura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una democracia de ninguna manera puede permitir que con el pretexto de regular la Inteligencia Artificial, las autoridades terminen construyendo una herramienta que penalice a los periodistas y censure la crítica al poder, advirtió Arely Paz, colaboradora de W Radio y de Carlos Loret de Mola.

      Periodistas de CDMX muestran solidaridad con San Luis Potosí

      En entrevista telefónica, Arely Paz explicó que los periodistas de la Ciudad de México se solidarizan con el periodismo de San Luis Potosí, por la dinámica de persecución que ha iniciado el poder en contra de quienes trabajan en generación de contenidos y critican las acciones de quienes deben rendir cuentas.

      Aclaró que nadie puede estar a favor de la difamación o del mal uso de la tecnología, pero advirtió que finalmente estamos en un estado democrático y por lo tanto, no se debe permitir que bajo cualquier pretexto, el sector público dedique trabajo a construir el andamiaje que facilite la censura a la crítica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Riesgos de la regulación de IA para la libertad de expresión

      Los servidores públicos administran recursos de todos los ciudadanos y por esa razón están sujetos a un mayor escrutinio, no a una mayor protección frente a la crítica, puntualizó.

      Advirtió que si una ley provoca que periodistas, comunicadores o creadores de contenido piensen dos veces antes de investigar, cuestionar o publicar por miedo a enfrentar un proceso penal, entonces la alerta ya no está en la inteligencia artificial, sino en la libertad de expresión.

      Por ello regular la tecnología es una obligación, pero utilizar esa regulación para ampliar el blindaje de quienes ejercen el poder sería un grave y peligroso retroceso. "La democracia se fortalece con más debate, más transparencia y más periodismo".

      Cuando el poder castiga la crítica, el riesgo no es para los periodistas; "el riesgo es para todos los ciudadanos".

      LEA TAMBIÉN

      Tres iniciativas buscan derogar la "Ley Serrano"

      La presidenta de la Comisión de Justicia asegura que todas las propuestas serán analizadas con igualdad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Limpian cochinero en glorieta Bocanegra tras festejos
      Fotos | Limpian cochinero en glorieta Bocanegra tras festejos

      Fotos | Limpian cochinero en glorieta Bocanegra tras festejos

      SLP

      Martín Rodríguez

      Ciudadanos intentaron limpiar durante la madrugada; Aseo Público también intervino

      Alertan por lluvias vespertinas este miércoles
      Alertan por lluvias vespertinas este miércoles

      Alertan por lluvias vespertinas este miércoles

      SLP

      Redacción

      Se recomienda precaución ante el ambiente bochornoso y las altas temperaturas

      Descartan alza en violencia familiar
      Descartan alza en violencia familiar

      Descartan alza en violencia familiar

      SLP

      Samuel Moreno

      Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura
      Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura

      Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura

      SLP

      Rolando Morales