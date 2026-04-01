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Censuran la promoción con víctimas

Gobierno difundió foto de RGC con jóvenes plagiados y localizados con vida

Por Ana Paula Vázquez

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Censuran la promoción con víctimas

La presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, criticó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por tomarse una fotografía con los siete jóvenes electricistas desaparecidos en Matehuala, al advertir que la búsqueda de personas no debe politizarse ni utilizarse para protagonismo en medio de una situación de crisis.

La activista señaló que la imagen fue tomada cuando las víctimas se encontraban aturdidos, asustados y con temor por lo ocurrido, por lo que cuestionó la decisión del mandatario estatal de exponerse públicamente junto a ellos en un momento de alta vulnerabilidad. Subrayó que los afectados, difundidos por medio de una fotografía, no tenían certeza sobre si podían negarse, ante el miedo por posibles consecuencias posteriores y por la exposición de sus familias.

Pérez Rodríguez sostuvo que este tipo de acciones agrava el riesgo para quienes rodean un caso de desaparición, al remarcar que no es lo mismo difundir una ficha de búsqueda que exhibir a personas ya localizadas o a su círculo cercano junto a una figura de poder.

Reprochó que la escena se utilizara públicamente pese al estado emocional de quienes acababan de atravesar horas de incertidumbre. "La búsqueda de personas desaparecidas no se politiza, ni se protagoniza", afirmó. 

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La presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros insistió en que la búsqueda de personas desaparecidas es una causa que no admite protagonismos políticos ni exposición innecesaria de víctimas indirectas, al considerar que ese tipo de actos desvirtúan la gravedad del problema y colocan en una posición de vulnerabilidad a las familias. 

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