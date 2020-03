Cesados tres docentes de la UASLP por acoso sexual

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en voz del Defensor de los Derechos Universitarios, Jorge Andrés Delgado Delgadillo, informó que tres docentes universitarios han sido cesados por conductas de acoso y hostigamiento sexual en la casa de estudios, por denuncias presentadas en el último año.

Lo anterior en atención a la instrucción girada por el rector Manuel Fermín Villar Rubio de hacer más eficiente el acceso a la justicia, quien ha solicitado a los titulares de las instancias institucionales correspondientes, pero "principalmente a esta Defensoría, la atención inmediata a los casos que puedan surgir y sobre todo, que quede claro que la institución no tolera, no encubre y no protege a los responsables".

Delgado Delgadillo externó que en una reunión que sostuvo con el rector para informar sobre los avances y resultados que ha dado la dependencia en materia de atención a los universitarios, sobre todo en el caso de conductas de acoso y hostigamiento sexual, Villar Rubio le dio indicaciones muy específicas para trabajar en la aplicación irrestricta de las sanciones y, sobre todo, para no pasar por alto ninguna acción que pueda violentar a cualquiera de las universitarias.

"El rector fue muy claro en su instrucción, dado que su postura para la Universidad es firme y contundente: "no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, cualquier conducta de esta naturaleza hacia ninguna universitaria".

Finalmente agregó: "En la Defensoría de los Derechos Universitarios nos enfocamos a procurar la protección de todos los universitarios, pero estaremos dando especial énfasis en la procuración de justicia de la mano de la Oficina del Abogado General de la Universidad, para las universitarias que se puedan ver afectadas de alguna manera por estas conductas".