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Cesarían al titular de la CEA por desacato a sentencia

Una comunidad de San Nicolás Tolentino recurrió a la acción jurídica por falta de agua

Por Martín Rodríguez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Cesarían al titular de la CEA por desacato a sentencia

El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) podría perder su cargo, por incumplimiento a una sentencia firme de juicio de amparo que obliga a garantizar al poblado de Puerto a Descubridora, San Nicolás Tolentino, el derecho al agua que ni una sentencia logra garantizar, informó el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Quintero García.

El antecedente se remonta a la inacción de las autoridades, particularmente de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí (CEA), la comunidad decidió recurrir a la vía jurídica. En 2022, promovieron el juicio de amparo 545/2022, argumentando la violación sistemática a su derecho humano al agua.

La comunidad de Puerto de la Descubridora consiguió la sentencia judicial firme que reconoce el derecho humano al agua potable y, aun así, seguir viviendo sin acceso suficiente, continuo y digno a este recurso básico.

"Lejos de ser un problema reciente, la escasez de agua ha configurado durante años la vida cotidiana de sus habitantes. El suministro no es un servicio público garantizado, sino una condición precaria mediada por la incertidumbre".

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Explicó que cubetas, tambos y sistemas improvisados de almacenamiento sustituyen a la infraestructura formal, mientras que el abastecimiento mediante pipas de manera irregular e insuficiente.

Dijo que un juzgado federal concedió el amparo y ordenó a la autoridad estatal implementar las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable en condiciones de suficiencia, salubridad y continuidad y no se trataba de una recomendación administrativa ni de un exhorto político, sino de una obligación legal de carácter vinculante.

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