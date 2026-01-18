logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena

Arreola presumió el crecimiento del Movimiento en el país

Por Ana Paula Vázquez

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena

 Morena asegura haber superado los once millones de afiliados en todo el país, un récord que el partido presenta como símbolo de fuerza y legitimidad democrática. Sin embargo, estas cifras también desataron críticas y cuestionamientos sobre si los temas partidistas deberían ocupar espacio en las sesiones del Congreso del Estado.

El diputado local Carlos Artemio Arreola Mallol defendió el crecimiento del partido como resultado de un trabajo territorial y mecanismos de registro avalados por el INE. "No son solo estadísticas; son millones de voluntades libres y conscientes que decidieron sumarse al proyecto de transformación", dijo, asegurando además el cumplimiento de Morena en materia de transparencia.

Arreola insistió que las once millones de afiliaciones implican responsabilidad ante la ciudadanía y no solo poder político. "La fuerza de Morena no está en los cargos, sino en su gente; mientras haya millones dispuestos a defender el voto, se podrá impulsar el bienestar colectivo", afirmó el legislador.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva, la diputada priista Sara Rocha Medina, cuestionó la pertinencia de tratar temas partidistas en el Congreso:" Lo u´nico que te puedo decir es que todos tenemos derecho a subir los temas de intere´s de cada uno de nosotros como representantes de los partidos que somos. Y yo creo que lo ma´s importante es vivir realidades, no mentiras, no falacias, no engan~os. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Podemos hablar de muchos padrones que son a fuerzas porque al final del di´a les dan un recurso y de ahi´ los obligan a empadronarse", señaló, sugiriendo que el debate sobre afiliaciones debería revisarse con cautela.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible
    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible

    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible

    SLP

    El Universal

    Descubre cómo las culturas han interpretado la Luna de Nieve a lo largo de la historia

    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC
    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC

    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC

    SLP

    EFE

    Denver ganó 33-30 en tiempo extra con gol de campo de Wil Lutz tras un duelo cerrado ante Buffalo.

    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española
    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española

    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española

    SLP

    AP

    Los seguidores del Real Madrid expresan su descontento antes de la victoria con Mbappé anotando de penal.

    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria
    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria

    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria

    SLP

    AP

    Estados Unidos intensifica sus ataques en Siria contra terroristas, resultando en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda.