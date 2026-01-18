Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena

Morena asegura haber superado los once millones de afiliados en todo el país, un récord que el partido presenta como símbolo de fuerza y legitimidad democrática. Sin embargo, estas cifras también desataron críticas y cuestionamientos sobre si los temas partidistas deberían ocupar espacio en las sesiones del Congreso del Estado.

El diputado local Carlos Artemio Arreola Mallol defendió el crecimiento del partido como resultado de un trabajo territorial y mecanismos de registro avalados por el INE. "No son solo estadísticas; son millones de voluntades libres y conscientes que decidieron sumarse al proyecto de transformación", dijo, asegurando además el cumplimiento de Morena en materia de transparencia.

Arreola insistió que las once millones de afiliaciones implican responsabilidad ante la ciudadanía y no solo poder político. "La fuerza de Morena no está en los cargos, sino en su gente; mientras haya millones dispuestos a defender el voto, se podrá impulsar el bienestar colectivo", afirmó el legislador.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva, la diputada priista Sara Rocha Medina, cuestionó la pertinencia de tratar temas partidistas en el Congreso:" Lo u´nico que te puedo decir es que todos tenemos derecho a subir los temas de intere´s de cada uno de nosotros como representantes de los partidos que somos. Y yo creo que lo ma´s importante es vivir realidades, no mentiras, no falacias, no engan~os.

Podemos hablar de muchos padrones que son a fuerzas porque al final del di´a les dan un recurso y de ahi´ los obligan a empadronarse", señaló, sugiriendo que el debate sobre afiliaciones debería revisarse con cautela.