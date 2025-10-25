Choque en la UASLP por relevo en Derecho

La Asociación del Personal Académico (APA) y la Consejería de Maestros de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emitieron un pronunciamiento en el que respaldan al rector Alejandro Zermeño Guerra, pero lo exhortan a ejercer liderazgo y restablecer la legalidad tras la crisis generada por el caso de una alumna presuntamente violada dentro de las instalaciones universitarias.

En el documento, dirigido al personal académico, ambas representaciones sostienen que los hechos recientes “pueden ser vistos como una oportunidad para mejorar como institución y como personas”, pero insisten en que toda decisión debe apegarse a la ley, la prudencia y el diálogo.

“Pedimos que se garantice el derecho a la educación y que se conduzca con legalidad”, subraya el texto. El posicionamiento se da luego de la renuncia del director Germán Pedroza Gaitán, ocurrida en medio de manifestaciones estudiantiles por la agresión sexual de una alumna, en la que ya hay un alumno vinculado a proceso y otros dos presuntos implicados bajo investigación.

CHOQUE ENTRE VOLUNTAD ESTUDIANTIL Y NORMA UNIVERSITARIA

El conflicto se intensificó después de que los alumnos de la Facultad de Derecho presentaran un pliego petitorio, en cuyo punto 5 aseguran que el secretario general de la UASLP Federico Arturo Garza Herrera, y la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez, se comprometieron a respetar la voluntad de la comunidad en la designación de la nueva dirección interina.