Cierran acceso a Ciudad Satélite

Residentes de Ciudad Satélite se quejaron este domingo del cierre parcial de la avenida San Nicolás de los Jassos, principal acceso al complejo habitacional, sin que mediara aviso previo por parte de la autoridad municipal.

Al parecer, el cierre obedeció a la realización de un evento deportivo y sólo aplicó en los carriles que van de norte a sur, mientras que los carriles contrarios estuvieron abiertos al tránsito de automotores.

En los canales oficiales del gobierno poceño y de su Guardia Civil, no se detectó algún anuncio sobre este cierre de vialidad que afectó a las y los residentes de Ciudad Satélite en un día de la semana que se registran múltiples traslados desde y hacia el interior del complejo de viviendas.