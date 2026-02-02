logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran acceso a Ciudad Satélite

Realizan evento deportivo, pero sin avisar a los habitantes

Por Leonel Mora

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran acceso a Ciudad Satélite

Residentes de Ciudad Satélite se quejaron este domingo del cierre parcial de la avenida San Nicolás de los Jassos, principal acceso al complejo habitacional, sin que mediara aviso previo por parte de la autoridad municipal.

Al parecer, el cierre obedeció a la realización de un evento deportivo y sólo aplicó en los carriles que van de norte a sur, mientras que los carriles contrarios estuvieron abiertos al tránsito de automotores.

En los canales oficiales del gobierno poceño y de su Guardia Civil, no se detectó algún anuncio sobre este cierre de vialidad que afectó a las y los residentes de Ciudad Satélite en un día de la semana que se registran múltiples traslados desde y hacia el interior del complejo de viviendas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital
    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

    Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

    SLP

    Rubén Pacheco

    La escuela de artes marciales china presenta 'Un dragón vive en mi patio' en Tequisquiapan.

    Obras 2026, sin definir: Seduvop
    Obras 2026, sin definir: Seduvop

    Obras 2026, sin definir: Seduvop

    SLP

    Rubén Pacheco

    A pesar de las reuniones, aún no hay definiciones concretas sobre las obras de infraestructura en San Luis Potosí para el 2026.

    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos
    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

    Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

    SLP

    Rubén Pacheco

    La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano rectifica el alcance de las obras en Adolfo López Mateos.

    Robo en centro comercial salpica a taxi
    Robo en centro comercial salpica a taxi

    Robo en centro comercial salpica a taxi

    SLP

    Rubén Pacheco

    Gobierno estatal advirtió suspensión y posible cancelación de la concesión.