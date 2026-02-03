logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

Por Pulso Online

Febrero 03, 2026 07:05 p.m.
A
Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

Volaris anuncia nuevas rutas hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago. Este avance consolida a la entidad como el punto de partida estratégico hacia el norte del país y los Estados Unidos.

La apertura de estos vuelos, disponibles a partir de junio, responde al fuerte dinamismo industrial y comercial de la región. San Luis Potosí ofrecerá ahora la única conexión aérea directa con Monterrey y fortalecerá el vínculo con Chicago, mercados clave para la inversión. Este crecimiento sostenido facilita la movilidad de empresarios y acerca a las familias potosinas a destinos de gran relevancia.

Con estas nuevas rutas, además del impulso a los negocios, se potencia el turismo de ocio con la nueva ruta a Puerto Vallarta. También se busca aprovechar la ubicación geográfica para generar más empleos y derrama económica.

Desde 2013, Volaris ha transportado a 1.4 millones de clientes en el Estado, y con estas nuevas rutas expande su oferta actual a Cancún, Tijuana, Dallas, Houston y San Antonio. Los boletos ya están a la venta, con precios desde $814 para los destinos de Monterrey, Puebla y Puerto Vallarta; $766 para Guadalajara y $1629 con destino Chicago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

SLP

Redacción

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

"Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

SLP

El Universal

Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

SLP

El Universal

La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre