Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

Volaris anuncia nuevas rutas hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago. Este avance consolida a la entidad como el punto de partida estratégico hacia el norte del país y los Estados Unidos.

La apertura de estos vuelos, disponibles a partir de junio, responde al fuerte dinamismo industrial y comercial de la región. San Luis Potosí ofrecerá ahora la única conexión aérea directa con Monterrey y fortalecerá el vínculo con Chicago, mercados clave para la inversión. Este crecimiento sostenido facilita la movilidad de empresarios y acerca a las familias potosinas a destinos de gran relevancia.

Con estas nuevas rutas, además del impulso a los negocios, se potencia el turismo de ocio con la nueva ruta a Puerto Vallarta. También se busca aprovechar la ubicación geográfica para generar más empleos y derrama económica.

Desde 2013, Volaris ha transportado a 1.4 millones de clientes en el Estado, y con estas nuevas rutas expande su oferta actual a Cancún, Tijuana, Dallas, Houston y San Antonio. Los boletos ya están a la venta, con precios desde $814 para los destinos de Monterrey, Puebla y Puerto Vallarta; $766 para Guadalajara y $1629 con destino Chicago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí