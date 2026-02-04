logo pulso
Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis

Por Redacción

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Volaris anuncia nuevas rutas hacia Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago. Este avance consolida a la entidad como el punto de partida estratégico hacia el norte del país y los Estados Unidos.

La apertura de estos vuelos, disponibles a partir de junio, responde al fuerte dinamismo industrial y comercial de la región. San Luis Potosí ofrecerá ahora la única conexión aérea directa con Monterrey y fortalecerá el vínculo con Chicago, mercados clave para la inversión. 

Este crecimiento sostenido facilita la movilidad de empresarios y acerca a las familias potosinas a destinos de gran relevancia.

Con estas nuevas rutas, además del impulso a los negocios, se potencia el turismo de ocio con la nueva ruta a Puerto Vallarta. También se busca aprovechar la ubicación geográfica para generar más empleos y derrama económica.

Desde 2013, Volaris ha transportado a 1.4 millones de clientes en el Estado, y con estas nuevas rutas expande su oferta actual a Cancún, Tijuana, Dallas, Houston y San Antonio. Los boletos ya están a la venta, con precios desde 814 pesos para los destinos de Monterrey, Puebla y Puerto Vallarta; 766 pesos para Guadalajara y mil 629 con destino a Chicago.

