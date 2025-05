Ciudadanía podrá llevar acordeón a elecciones del PJ

Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aseguró que no existe ninguna disposición que impida a la ciudadanía llevar una lista personal con los números de las candidaturas de su preferencia —un “acordeón”— al momento de votar.

Sin embargo, advirtió que está prohibido imprimir o reproducir boletas electorales, incluso aquellas simuladas que aparecen en el micrositio del proceso electoral extraordinario, pues podría constituir un delito electoral.

“En Conóceles están todas y cada una de los perfiles, no solamente su experiencia laboral, también su grado académico y su aproximación a la elección”, afirmó. La invitación, dijo, es a revisar dicha información y anotar los números únicos de las candidaturas que se quiera apoyar para facilitar el proceso de votación.

Sobre el uso de listas personales para votar, Lomelí Rodríguez reiteró: “No está prohibido, por supuesto que no. La ciudadanía puede hacerse de todos los elementos necesarios para emitir sus votos. Si deciden acompañarse de una lista para seleccionar de manera rápida a cada una de las personas válidas que quieran apoyar, pues bienvenidos y bienvenidas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, enfatizó que la reproducción de boletas, aun con fines informativos o de simulación, está prohibida y puede ser sancionada. “Los diseños de las boletas es un insumo que hemos cuidado mucho, que solamente conocen de momento las autoridades y la empresa que ganó la licitación para imprimirlas. La ciudadanía no podría imprimir sus boletas, llenarlas y depositarlas, porque eso no es una boleta como tal”, dijo. Añadió que cualquier reproducción no autorizada de documentación electoral podría constituir un delito, pues la única entidad facultada para imprimir boletas es la empresa licitada por el Ceepac.

Finalmente, indicó que, lo que sí está prohibido es “la imposición de entregar listas de números en la casilla para obligarles a emitir sus votos por esas opciones”.