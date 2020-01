Claman agua vecinos de la Julián Carrillo

Vecinos de la calle Pino Suárez en la colonia Julián Carrillo amagan con bloquear avenidas importantes si Interapas no hace algo para solucionar la falta de agua que afecta a casi la totalidad de la colonia desde hace poco más de seis meses.

Antonio Tristán vecino de la colonia antes mencionada, señaló que desde hace medio año ha bajado la presión de agua, sin embargo, en los últimos meses el problema se ha agudizado lo que ha orillado a los pobladores del sector a levantarse a las dos de la mañana para agarrar un poco de agua que "de perdido nos permita lavar los trastes".

El ciudadano manifestó que son varias las personas afectadas, por la falta de líquido "no puede ser que en los fraccionamientos ricos si tengan agua hasta para regar sus jardines y nosotros que estamos todos amolados no, pero eso si los recibos me llegan muy puntuales, no se vale que existan ciudadanos de primera y de segunda", señaló.

Antonio Tristán señaló que en caso de que no se resuelva la situación, se procederá a cerrar alguna avenida de alta concentración vial a fin de ejercer presión y que la autoridad haga su labor.