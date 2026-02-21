logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

SLP

Claman por agua en residencial La Hacienda

Interapas arreglaría el pozo central, lo que no ha sucedido

Por Samuel Moreno

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Claman por agua en residencial La Hacienda

Habitantes del fraccionamiento residencial La Hacienda, ubicado en la colonia El Barranco del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron la falta total de suministro de agua potable desde el pasado 28 de enero, situación que atribuyen a una presunta falla en el equipo de bombeo del pozo Central de Maquinaria, operado por el organismo intermunicipal.

De acuerdo con los vecinos, el organismo habría informado inicialmente que la avería quedaría resuelta en aproximadamente una semana; sin embargo, a más de tres semanas del corte, el pozo continúa sin funcionar. Señalaron además que, al acudir al sitio, no han observado personal realizando trabajos de reparación, lo que incrementa la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Ante la ausencia del suministro por red, los residentes indicaron que las pipas del organismo acuden de forma esporádica e insuficiente, por lo que se han visto obligados a contratar unidades particulares para abastecer sus aljibes. El costo por llenado oscila entre 100 y 300 pesos, gasto que deben realizar entre dos y tres veces por semana debido al rápido consumo del agua almacenada.

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas