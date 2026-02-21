Claman por agua en residencial La Hacienda
Interapas arreglaría el pozo central, lo que no ha sucedido
Habitantes del fraccionamiento residencial La Hacienda, ubicado en la colonia El Barranco del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron la falta total de suministro de agua potable desde el pasado 28 de enero, situación que atribuyen a una presunta falla en el equipo de bombeo del pozo Central de Maquinaria, operado por el organismo intermunicipal.
De acuerdo con los vecinos, el organismo habría informado inicialmente que la avería quedaría resuelta en aproximadamente una semana; sin embargo, a más de tres semanas del corte, el pozo continúa sin funcionar. Señalaron además que, al acudir al sitio, no han observado personal realizando trabajos de reparación, lo que incrementa la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio.
Ante la ausencia del suministro por red, los residentes indicaron que las pipas del organismo acuden de forma esporádica e insuficiente, por lo que se han visto obligados a contratar unidades particulares para abastecer sus aljibes. El costo por llenado oscila entre 100 y 300 pesos, gasto que deben realizar entre dos y tres veces por semana debido al rápido consumo del agua almacenada.
