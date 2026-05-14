Claridad y precisión,exige Cambio de Ruta

La asociación Cambio de Ruta, A.C. solicitó al Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí requerir información formal sobre las acciones anunciadas para el saneamiento, rehabilitación o eliminación del lirio acuático en la Presa San José.

El escrito fue presentado dentro del amparo indirecto 729/2018-VI, relacionado con el cumplimiento de una sentencia en materia ambiental.

La organización pidió que se requiera al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, al Congreso del Estado de San Luis Potosí, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a las autoridades que resulten competentes, para que informen de manera clara y documentada sobre las gestiones, recursos, proyecto, calendario y autoridades participantes.

En el caso específico del diputado Cuauhtli Badillo, Cambio de Ruta solicitó que informe si reconoce como propias las declaraciones públicas relacionadas con un presunto proyecto de saneamiento, rehabilitación, limpieza o intervención integral de la Presa San José.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También pidió que precise si realizó gestiones ante Conagua, autoridades federales, estatales o cualquier instancia pública para obtener recursos, aprobar técnicas, ejecutar obras o realizar alguna intervención administrativa en el cuerpo de agua.

La asociación pidió además que se detallen fechas, autoridades, cargos, nombres de servidores públicos con quienes se reunió, áreas involucradas y documentos generados por dichas gestiones.