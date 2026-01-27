logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clausura Comercio un salón de eventos

Por Rolando Morales

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Clausura Comercio un salón de eventos

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino clausuró el salón de eventos "Deseret", ubicado en Prolongación Mariano Jiménez, esquina con Urbano Villalón, tras detectar la realización de una fiesta clandestina denominada "Broken Love", sin permisos oficiales.

Durante la inspección se confirmó que el inmueble operaba sin licencia de funcionamiento municipal, pese a presentarse como salón de eventos. En el lugar se encontraban aproximadamente 250 personas, en su mayoría menores de edad, además de venta y consumo de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación sin autorización.

El establecimiento se localiza en las inmediaciones de una universidad, lo que fue considerado un factor de riesgo adicional por la posible afectación a la seguridad de estudiantes y jóvenes 

de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante las irregularidades detectadas, operación sin licencia, evento no autorizado, presencia de menores y venta ilegal de alcohol, la autoridad determinó la clausura inmediata del inmueble como medida preventiva.

El caso se suma a los operativos municipales para detectar y sancionar eventos clandestinos, así como para reducir el consumo de alcohol en menores de edad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios