Clausura SEGE escuela “patito”

El secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo, informó que la escuela clausurada en la calle Agustín de Iturbide del Centro Histórico, impartía clases de primaria, secundaria y preparatoria, con autorización de una organización estadounidense, pero que no tenía permisos tramitados.

Dijo que lo que hicieron fue prohibir el ingreso e inscripción a la escuela, dejando a salvo a los padres de familia o a los propios afectados para formular denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Precisó que en el caso particular de esa casa habilitada como escuela, estudiantes presentaron denuncias porque no se les entregó papelería oficial, fue necesario practicar una inspección física y se constató que se trata de una escuela religiosa que no es católica, donde sí estaban impartiendo clases de los niveles educativos que ahí refieren, y fue necesario clausurar el ingreso de personas y la inscripción.

Agregó que entre las evidencias detectaron que había una especie de “permiso” de una escuela de Estados Unidos, y ellos hacían una validación a través de una ruta muy larga, que al final no era la adecuada, los detectaron y fue posible colocar los sellos de clausura.

Comentó que el hecho de que se haya presumido que se trataba de una escuela clausurada donde no la hay, la inspección constató que sí existe, y que incluso había estrategias de estas personas para no ser descubiertas, pero a través de la denuncia ciudadana fue posible obtener información y clausurar.

Añadió que van a apoyar a los alumnos que han sido defraudados para canalizarlos hay instituciones que sí tengan el permiso adecuado para emitir un documento oficial, rescatarlos y prohibir que sigan recibiendo alumnos.

