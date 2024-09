Clausuran a Adventureland tirolesas de Xilitla y Real de Catorce

En la actualidad, se encuentran clausuradas las tres tirolesas de la empresa Adventureland, inmiscuida en la caída y muerte de lo mas alto de un guía turístico en Micos, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Remarcó que desde el día de la muerte del trabajador en Micos y que hasta la fecha no entregan los documentos requeridos, se procedió a replicar la sanción administrativa en las tirolesas también de Xilitla y Real de Catorce.

"No, no, no de ninguna manera (están operando). Yo tengo evidencias y vigilancia permanente de que están cerradas las tres tirolesas", complementó.

El funcionario estatal puntualizó que ya se cumplió el plazo de cinco días para tratar de solventar las irregularidades y no entregaron ninguna documentación, por tanto, "significa que no tienen nada", subrayó.