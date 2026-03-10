Clausuran negocios por vender alcohol fuera de horario

Derivado de los operativos que realiza la Dirección de Comercio Municipal de Soledad, este fin de semana fueron clausuradas dos tiendas de abarrotes por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

La titular de la dependencia, Patricia Cuevas Ovalle, detalló que los establecimientos que infringieron el reglamento se ubican en las colonias Santo Tomás y Cabecera Municipal.

Explicó que los operativos de supervisión inician los viernes a partir de las 22:00 horas y, durante los recorridos efectuados el pasado fin de semana, únicamente se detectó a estos dos negocios operando fuera del horario establecido.

"Se han portado muy bien los de los bares, ha disminuido mucho; a excepción del año pasado, cuando se registraron varias clausuras", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, indicó que la semana pasada también fue clausurado un bar ubicado en la cabecera municipal, sobre la calle Aldama, por comercializar bebidas alcohólicas de alta graduación sin contar con los permisos correspondientes para su venta.

La funcionaria afirmó que las inspecciones se realizan de manera periódica cada fin de semana, con el objetivo de verificar que los propietarios de estos establecimientos cumplan con lo estipulado en su licencia de funcionamiento.

Finalmente, señaló que las multas por no respetar los horarios de venta o comercializar bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente pueden ir de 10 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la infracción.