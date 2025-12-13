Coincide Juan Carlos Valladares en"esperar los tiempos"

El diputado federal por el Partido Verde, Juan Carlos Valladares Eichelmann, señaló que la iniciativa que obligaría a los partidos a postular mujeres a la gubernatura en 2027 "nace con el fin de que San Luis, por primera vez, tenga una gobernadora", y afirmó que respetará la definición que tome el Congreso del Estado sobre el futuro de la reforma electoral.

Valladares destacó que las mujeres "hoy en día en política están teniendo una oportunidad muy importante" y consideró que en la entidad existen perfiles con capacidad suficiente para competir por el cargo. "Creo que San Luis tiene mujeres muy capacitadas también para poder tomar esa posición tan importante como la gobernatura", dijo.

Añadió que corresponderá a las instancias legislativas resolver. "Vamos dejándolo a manos de los que les corresponde, a ver qué sucede".

El legislador indicó que se ajustará a lo que determine la autoridad y sostuvo que hay condiciones tanto para mujeres como para hombres. "Nos alinearemos a lo que venga. Creo que tenemos gente preparada, tanto mujeres como hombres", expresó.

Sobre las críticas que acusan intervención en la autodeterminación de los partidos o exclusión de aspirantes hombres, respondió que surgirán "narrativas en contra", pero insistió en que lo relevante es que quienes busquen cargos en 2027 tengan la capacidad para hacerlo. "Si se violan algunos derechos es algo que no me corresponde a mí. Vamos a esperar a que suceda todo y a ver qué pasa", apuntó.