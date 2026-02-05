logo pulso
Colaborarán Gobierno y Municipio en dos obras

Por Rolando Morales

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un acuerdo para concretar dos obras de infraestructura urbana prioritarias para la capital, enfocadas en mejorar la movilidad y desahogar puntos críticos de congestionamiento.

Galindo detalló que uno de los proyectos confirmados es la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, donde ya se dio la instrucción de iniciar la integración del proyecto técnico, debido a que existen dos propuestas que serán unificadas para avanzar en una sola obra.

Señaló que el gobernador ya dio el "banderazo" para comenzar con el proceso administrativo, incluyendo la licitación de proyectos ejecutivos, como parte del arranque formal del desarrollo de la obra.

El segundo proyecto acordado corresponde a la salida a Guadalajara, donde, dijo, existe una problemática constante. En este punto, el plan definido es construir un puente elevado que conecte el Periférico para facilitar el tránsito desde la zona de Villa Magna hacia la Zona Industrial, lo cual calificó como una solución importante para la ciudad.

Añadió que el Ayuntamiento también participará en este proyecto y, además, realizará mejoras en la salida a Guadalajara aprovechando el desnivel ya existente en la zona.

El edil adelantó que durante la reunión también se planteó la posibilidad de que Estado y Municipio trabajen juntos en la rehabilitación del Parque de Morales.

