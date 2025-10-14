Colapso vial por cierre en tramo del Río Santiago

El cierre del bulevar Río Santiago por el desfogue controlado de la presa San José ha provocado un verdadero caos vehicular en la capital potosina. La medida preventiva ordenada por la Conagua y supervisada por Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha incrementado el flujo en avenidas alternas como Muñoz, Pedro Moreno, Municipio Libre, Torres Corzo y Morales.

El tráfico se ha vuelto lento y pesado: trayectos que normalmente toman 10 minutos ahora superan los 30. Las mayores afectaciones se registran en avenida Muñoz, especialmente en los cruces con Arroyo de las Vírgenes y Nereo Rodríguez Barragán, donde el flujo se mantiene constante y las filas se extienden por varias cuadras. También en Pedro Moreno, desde Hernán Cortés hasta Emiliano Zapata, se reportan largos congestionamientos.

De acuerdo con la SSPC Municipal, la medida se mantendrá mientras continúe el desfogue controlado de la presa San José. En un comunicado, la dependencia informó que:

"La SSPC de la Capital mantiene vigilancia y restricciones en la presa San José, acción realizada por instrucciones de la Conagua para evitar riesgos", señala el informe.

Protección Civil Municipal realiza monitoreo constante del caudal desde la cortina de la presa hasta su desembocadura en el Río Santiago, con acceso restringido a las inmediaciones del embalse. Además, la Policía Vial mantiene un dispositivo de control en el tramo comprendido entre Sierra Leona y Capitán Caldera, en ambos sentidos.

También continúa cerrado el paso vehicular en Río Españita, donde las lluvias recientes mantienen la vialidad intransitable.